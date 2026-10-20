Работающие с АПК банки подтвердили готовность оперативно пролонгировать льготные кредиты

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Все банки, которые работают с АПК РФ, подтвердили готовность оперативно принимать решения по пролонгации краткосрочных льготных кредитов аграриям, испытывающим трудности с реализацией зерна в этом году, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Все банки подтвердили готовность оперативно принимать решения по пролонгации кредитов (аграриев - ИФ). В последнее время банки в этой ситуации очень разумны. Все помогают, ЦБ прислушивается, идет навстречу", - заявила Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам во вторник.

По ее словам, в наиболее сложной ситуации находятся аграрии юга, которые испытывают трудности с реализацией зерна из-за остановки морского экспорта в Азово-Черноморском бассейне (АЧБ). "Было принято решение на основании поручения президента, о пролонгации краткосрочных кредитов всем пострадавшим регионам. Весь юг имеет возможность пролонгировать краткосрочные кредиты по льготным ставкам", - сказала министр.

Как заявила Лут, Минсельхоз в ежедневном режиме собирает информацию о ходе пролонгации и при возникновении проблем выходит напрямую на руководство банков.

Министр также сообщила, что на фоне проблем с экспортом зерна в Азово-Черноморском бассейне перестраивается логистика. "Мы, конечно же, переориентировали потоки вывоза зерна. Зерно надо вывозить. Зерна достаточно. У нас будет хороший урожай, - сказала она. - Сейчас потоки настраиваются, полностью меняется логистика в стране. Так логистика у нас никогда не работала, потому что всегда было удобно вывозить через АЧБ. Поэтому сейчас мы перестраиваемся, зерно с юга тоже вывозим".

"Думаю, что мы должны пройти этот, безусловно, сложный период для сельхозпроизводителей именно юга и средней части России", - заключила Лут.

Как сообщалось, дополнительную потребность в средствах на пролонгацию льготных кредитов Минсельхоз оценил в 3,7 млрд рублей.