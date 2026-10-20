"Газпром" символически сократил инвестпрограмму-2026

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" сократило размер инвестиционной программы 2026 года по головной компании по финансированию до 1,096 трлн руб. с 1,1 трлн руб., сообщила компания по итогам заседания совета директоров по этому вопросу.

Концерн традиционно пересматривает годовой финансовый план по итогам работы в первом полугодии.

"Сохранены запланированные темпы работ по всем ключевым проектам компании. Капитальные затраты полностью обеспечены операционным денежным потоком", - отметил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов. Он напомнил, что первоначальная редакция инвестиционной программы на 2026 год также предусматривала снижение лимита финансирования на 515 млрд руб. по сравнению с 2025 годом.

"Бюджет и инвестиционная программа. Утвержденный финансовый план является сбалансированным, обеспечивает достижение стратегических целей ПАО "Газпром" и покрытие всех обязательств без дефицита, в полном объеме", - отмечает компания. Параметры скорректированных документов гарантируют высокий уровень финансовой устойчивости "Газпрома", подчеркнул CFO.

Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2026 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие центров газодобычи на Востоке России и полуострове Ямал, газификация российских регионов, развитие газотранспортных мощностей, газоперерабатывающего комплекса и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

"Новая редакция бюджета на 2026 год учитывает рост поставок газа в страны ближнего зарубежья и Китай по отношению к первоначальному плану. Мы ожидаем, что c учетом сложившихся мировых цен на углеводороды и продукты их переработки "Газпром" достигнет высоких финансовых результатов", - отметил финансист.

Садыгов добавил, что "Газпром" продолжает работу по сдерживанию роста операционных и инвестиционных затрат. Выплаты по операционной деятельности ПАО "Газпром" на 2026 год выдержаны на уровне первоначально утвержденной редакции бюджета.

"Еще одним приоритетом финансовой политики "Газпрома" является контроль долговой нагрузки. Благодаря сбалансированной по ключевым параметрам структуре долгового портфеля и сильным операционным результатам к концу 2026 года мы планируем сохранить уровень долговой нагрузки на комфортном уровне", - добавил CFO.

Комфортным для компании считается диапазон долговой нагрузки до 2,5х. Согласно дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг"/EBITDA) превысит уровень в 2,5.

По последнему отчету, на середину 2026 года отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" находится на уровне 1,81х.