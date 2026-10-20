Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2470 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник продолжил подъем, подогретый ранее решением президента США Дональда Трампа временно не вводить "адские" санкции против России, а также новостями о переговорах в Европе по вопросу украинского урегулирования; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $108,5 за баррель после роста днем выше $111). Индекс МосБиржи поднялся к 2470 пунктам, обновив пик с середины июня.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2469,75 пункта (+1,55%), индекс РТС - 938,65 пункта (+1,5%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "ИКС 5" (+3,3%), "Русала" (+2,9%), "Газпрома" (+2,4%), ВТБ (+2,4%), "Интер РАО" (+2,3%), "ВК" (+2,3%), "Роснефти" (+1,9%), Сбербанка (+1,9% и +1,9% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 октября, составил 82,8879 руб. (+3,75 копейки).

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