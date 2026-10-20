Рубль во вторник укрепился к мировым валютам благодаря геополитическим новостям

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Курс рубля укрепился к основным мировым валютам третий торговый день подряд благодаря как позитивным геополитическим новостям, так и высоким ценам на нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 по Москве составила 12,345 рубля, что на 7,35 копейки (на 0,59%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе биржевых торгов 20 октября курс китайской валюты опускался до минимумов с начала месяца - 12,334 руб./юань.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 опустился в цене на 0,51% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,48 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,65%, до 92,63 руб./EUR1.

ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 21 октября на 3,75 копейки, до 82,8879 руб./$1; курс евро при этом был снижен на 18,99 копейки - до 93,0417 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня на среду установлен на уровне 12,3708 руб./юань, что на 1,61 копейки ниже курса 20 октября.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник после подъема до пятимесячных максимумов ранее в ходе торгов. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 дешевеют на 1,07%, до $108,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1%, до $102,62 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $111,99 за баррель, WTI - до $110,48 за баррель, в обоих случаях до максимумов с начала мая, чему способствовали сообщения о новых атаках хуситов на саудовские объекты.

Силы йеменских хуситов за последние 48 часов провели шесть операций против Саудовской Аравии, заявил в соцсети Х военный представитель группировки Яхья Сари. По его словам, целями атак стали военные объекты, аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты компании Saudi Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с ОАЭ.

Между тем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выступил с угрозой нанести удар по коммуникационным кабелям, проходящим через Ормузский пролив. Представитель КСИР бригадный генерал Хосейн Мохеби предостерег Соединенные Штаты от любых новых нападений на Исламскую Республику, заявив, что "если в регионе станет небезопасно для Ирана, то безопасности в регионе не будет ни для кого".

Вечерний разворот нефтяных цен некоторые западные СМИ объясняют появлением в издании "Аль-Араби аль-Джадид" сообщения о том, что катарские и пакистанские посредники в американо-иранских переговорах подготовили новые предложения относительно урегулирования ближневосточного конфликта, чтобы возобновить мирный диалог между Тегераном и Вашингтоном. Bloomberg и The Wall Street Journal отмечают, что пока не смогли получить подтверждение этой информации.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что президент Украины Владимир Зеленский мог давно урегулировать конфликт с РФ на хороших для себя условиях, если бы послушался советов из Вашингтона, и тогда он "спас бы миллион жизней своих людей". По мнению Трампа, теперь не Зеленский должен представлять страну на переговорах по украинскому урегулированию. "Честно говоря, я думаю, наступило время, когда кому-либо другому стоило бы вести переговоры от имени Украины", - сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что на данном этапе нацелен на продолжение переговорного процесса с Россией по Украине, а не на дальнейшие санкции против Москвы. "Мы ведем переговоры с Путиным по Украине. Так что я не хотел бы спровоцировать провал переговорного процесса", - сказал он журналистам, объясняя, почему не считает нужным пока вводить новые антироссийские санкции.

Решение президента США Трампа, отложившего введение в действие новых санкций, предусмотренных так называемым законом Грэма, отражает серьезный подход американской стороны на пути нормализации отношений с РФ, заявил заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Это отражает серьезный подход к тематике создания условий для прогресса на данном направлении", - сказал Рябков журналистам во вторник.

В Кремле надеются на скорую встречу президента РФ Владимира Путина с представителями главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, на которой они смогут проинформировать о своих контактах с украинцами и европейцами, а также обменяться сигналами по ряду других важных тем.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, есть ли в графике Путина встреча с представителями Трампа, которые во вторник проведут переговоры в Норвегии. "Каждый раз такие встречи представляются очень важными, они каждый раз своевременные, они очень содержательные, и мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков", - подчеркнул представитель Кремля.

Комментарии аналитиков

"На внутреннем валютном рынке баланс факторов на этой неделе смещен в пользу рубля. Во-первых, явным позитивом для всех рублевых активов служит улучшение внешнего фона. Геополитическая премия, зашитая в курсы, сокращается. Во-вторых, приближается налоговый период, в связи с чем компании увеличивают предложение валюты на рынке. К тому же в этом месяце экспортерам предстоит уплата квартального НДД. В-третьих, нефть держится на высоком уровне, текущие цены могут поддержать рубль в конце года. Сейчас в курс транслируются котировки нефти конца лета-начала осени. Наконец, все больше экономистов допускают монетарную паузу на двух заседаниях ЦБ до конца года - жесткость курса ДКП априори защищает нацвалюту", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"Против рубля играют крупные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сезонная активизация импортеров, ослабление сберегательной активности населения и дороговизна доллара на мировом рынке. На этой неделе курсы валют могут тестировать нижние границы прогнозных диапазонов 82-84 руб. за доллар, 92-94 руб. за евро и 12,25-12,55 руб. за юань", - считает Смирнов.

По мнению управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова, "рубль в краткосрочной перспективе сохраняет заметный потенциал к укреплению, который обеспечен не только сохранением все еще высокой геополитической премией в курсовых котировках, но и фундаментальными факторами: ростом выручки экспортеров на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на глобальных рынках, а также приближением граничных сроков уплаты в бюджет достаточно крупных нефтегазовых сборов за октябрь".

"В ближайшую неделю сила факторов на стороне укрепления рубля будет нарастать, что должно способствовать обновлению локальных минимумов стоимости иностранной валюты. Допускаем смещение курсовых котировок в район 12 руб./юань и 80 руб./$1. Однако для длительного удержания курса в этой зоне и, возможно, дальнейшего развития тренда к укреплению национальной валюты необходимо более заметное улучшение геополитического фона, что пока выглядит маловероятным. Поэтому к курсовому прогнозу на конец года сохраняем консервативный подход - 12,5-12,8 руб./юань", - отмечает Попов.

Банк России во вторник, 20 октября, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,9 трлн рублей (при лимите 5,9 трлн рублей и спросе 7,23 трлн рублей) в среднем по ставке 14,06% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 13 октября, ЦБ разместил 5,6 трлн рублей (при лимите 5,6 трлн рублей и спросе 7,68 трлн рублей) в среднем по ставке 14,02% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте слегка подросли, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 октября увеличилась на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, поднявшись до 14% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц и 3 месяца снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к понедельнику и 20 октября составила 14,05% годовых и 14,17% годовых соответственно. В свою очередь срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась за день, составив 14,58% годовых.