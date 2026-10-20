Денежная масса в РФ в сентябре выросла на 0,1%, годовой темп ускорился до 13,3%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2026 года увеличилась на 0,1%, до 137,6 трлн рублей, после роста в августе на 1,0%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 октября 2026 года вырос до 13,3% с 12,8% на 1 сентября.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в сентябре увеличилась на 0,1% после роста в августе на 0,9%. Годовой темп ее прироста на 1 октября снизился до 11,3% с 11,8% на 1 сентября.

Объем наличных денег в обращении М0 в сентябре вырос на 1,3%, до 21,0 трлн рублей, после роста на 1,9% в августе. Годовой темп роста наличных на 1 октября увеличился до 21,6% после 20,9% на 1 сентября.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ), а также остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.