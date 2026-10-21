Товарооборот продукции АПК между РФ и КНР за 9 месяцев вырос более чем на треть

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили товарооборот продукции АПК более чем на треть, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Объем товарооборота продукции аграрного сектора за девять месяцев текущего года увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - заявил Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге в среду.

По его словам, отечественные товары под брендом "Сделано в России" доказали свое высокое качество и набирают популярность в Китае. "Нужно пополнять ассортимент взаимных поставок. Спрос на это со стороны граждан наших стран есть", - подчеркнул глава правительства РФ.

В целом же, как отметил Мишустин, обе страны имеют хороший потенциал для наращивания практической кооперации в сельском хозяйстве.

В 2025 году товарооборот продукции АПК между РФ и Китаем составил $11 млрд, что на 21% больше, чем в 2024 году. В частности, из РФ в Китай было ввезено сельхозпродукции и продовольствия на сумму около $8 млрд против $6,4 млрд в 2024 году.