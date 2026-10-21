Япония в сентябре сократила импорт СПГ третий месяц подряд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Япония в сентябре 2026 года получила 4,779 млн тонн СПГ, что на 7% меньше, чем годом ранее, сообщил японский Минфин. С начала 2026 года суммарный импорт СПГ снижается на 5% - до 45,663 млн тонн.

В сентябре 2026 в стране была погода на уровне климатической нормы (и на четыре градуса прохладнее, чем год назад), что помогло снизить нагрузку на энергетическую систему страны.

Также в сентябре японские импортеры продолжили наращивать коммерческие запасы (они прибавили 140 тысяч тонн) и сейчас находятся на максимальных уровнях за историю.

Поставки российского СПГ составили 448 тысяч тонн в сентябре, с начала нынешнего года поставки снижаются на 10% - до 3,865 млн тонн.

Из охваченного военными действиями региона Ближнего Востока пришло 186 тысяч тонн СПГ, при том что годом ранее было 565 тысяч тонн.

Поставки американского СПГ за месяц выросли в 4 раза - до 530 тысяч тонн (причина такой динамики в низкой базе прошлого года). С начала года отгружено 4,256 млн тонн (+46%).

Одна реэкспортная поставка СПГ пришла из Китая.