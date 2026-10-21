Поиск

Япония в сентябре сократила импорт СПГ третий месяц подряд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Япония в сентябре 2026 года получила 4,779 млн тонн СПГ, что на 7% меньше, чем годом ранее, сообщил японский Минфин. С начала 2026 года суммарный импорт СПГ снижается на 5% - до 45,663 млн тонн.

В сентябре 2026 в стране была погода на уровне климатической нормы (и на четыре градуса прохладнее, чем год назад), что помогло снизить нагрузку на энергетическую систему страны.

Также в сентябре японские импортеры продолжили наращивать коммерческие запасы (они прибавили 140 тысяч тонн) и сейчас находятся на максимальных уровнях за историю.

Поставки российского СПГ составили 448 тысяч тонн в сентябре, с начала нынешнего года поставки снижаются на 10% - до 3,865 млн тонн.

Из охваченного военными действиями региона Ближнего Востока пришло 186 тысяч тонн СПГ, при том что годом ранее было 565 тысяч тонн.

Поставки американского СПГ за месяц выросли в 4 раза - до 530 тысяч тонн (причина такой динамики в низкой базе прошлого года). С начала года отгружено 4,256 млн тонн (+46%).

Одна реэкспортная поставка СПГ пришла из Китая.

Япония СПГ Минфин Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

 Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

В Новосибирской области к концу года восстановят 70% поголовья молочных коров

 В Новосибирской области к концу года восстановят 70% поголовья молочных коров

Ранние холода остановили закачку в ПХГ Европы

Мишустин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Китая

 Мишустин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Китая

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Товарооборот Армении с ЕАЭС при приостановке членства сократится более чем в 2 раза

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

 Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

Газ для Армении в случае приостановки членства в ЕАЭС подорожает на 69%

Силуанов не согласен считать большим плановый дефицит трехлетнего бюджета на уровне 2%

Глава Ryanair прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в 2027 году
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов