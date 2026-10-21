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Путин сообщил о падении цен на дизель на 5-6% после объявления о российских поставках

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на дизельное топливо на мировых рынках упали на 5-6% после объявления о поставках российского топлива в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается дизеля, то после объявления с обеих сторон о том, что будут поставки в США, на мировых рынках на 5-6% цены упали на дизель" , - сказал Путин в ходе встречи со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Владимир Путин США
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