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В РФ обсуждают распределение налога на прибыль маркетплейсов между регионами в зависимости от продаж

В РФ обсуждают распределение налога на прибыль маркетплейсов между регионами в зависимости от продаж
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ изучает возможность введения нового порядка распределения поступающего от маркетплейсов налога на прибыль между регионами - в зависимости от продаж в конкретных субъектах РФ, а не исходя из расположения крупных подразделений и головных офисов, как это происходит сейчас, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании Госдумы.

Вопрос о распределении налогов от онлайн-торговли между субъектами РФ поднял представитель фракции "Новые люди". Суть идеи в том, чтобы каждый субъект РФ мог получать какую-то часть налогов от покупок, которые совершают жители региона через маркетплейсы. Сейчас значительная часть налога на прибыль от онлайн-торговли поступает, по его словам, в субъекты, в которых зарегистрированы головные офисы или крупные подразделения маркетплейсов. По информации депутата, в середине года президент РФ дал Минфину поручение подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

"Действительно, такие поручения у нас есть, и мы их отрабатываем вместе с Федеральной налоговой службой, потому что Федеральная налоговая служба сейчас подготавливает информацию о распределённых пунктах продаж таких онлайн-платформ, поскольку сегодня такой ещё статистики нет. После этого можно будет понять, в каких регионах, если мы переходим к новому порядку распределения налога на прибыль, будут сконцентрированы дополнительные доходы, а в каких наоборот", - сообщил Силуанов.

Совокупная доля налога на прибыль, поступающая в бюджеты субъектов РФ - 5,3 трлн руб., а поступления от маркетплейсов измеряются десятками миллиардов и на этом фоне не столь значительны, "но надо всегда смотреть географию по регионам - какие регионы получают соответствующие поступления, какие регионы наоборот недополучают", сказал министр. "Поэтому после того, как сейчас вот налоговая служба проведёт анализ пунктов продаж тех или иных субъектов РФ, сделает аналитику, можно будет уже с цифрами предметно обсуждать последствия этого решения", - заявил он.

По его словам, Минфин обсуждал этот вопрос с субъектами РФ, и не все регионы поддерживают эту идею. "Поддерживают, конечно, те регионы, где нет центральных офисов маркетплейсов, не поддерживают те, которым эти маркетплейсы платят налоги. Поэтому здесь нужно взвешенно подойти", - сказал Силуанов.

"Предлагаю после получения соответствующих данных от налоговой службы вместе собраться и, значит, обсудить тему для подготовки взвешенного решения", - заключил он.

Минфин Госдума Антон Силуанов
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