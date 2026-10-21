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Ядров считает, что местные авиаперевозки в ДФО не должны поддерживаться лишь из федерального бюджета

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Принятие отдельной программы субсидирования местных авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) требует обсуждения, в любом случае ее финансирование не должно быть полностью возложено на федеральный бюджет, считает глава Росавиации - кандидат в министры транспорта РФ Дмитрий Ядров.

"Приезжая на Дальний Восток, я очень часто слышу о необходимости механизма субсидирования со стороны федерального бюджета местных перевозок. Это обсуждалось недавно и на совещании у президента на Дальнем Востоке. Но тут мы должны понимать одно: региональные средства, которые на сегодняшний день выделяются в рамках развития местных перевозок, – эти статьи должны быть сохранены в случае принятия такого решения со стороны Минтранса, правительства, Минфина России. И мы не должны перекладывать это полностью на федеральный бюджет", - сказал Ядров, выступая на пленарном заседании Госдумы в среду.

"Наверное, к этому вопросу нужно будет еще отдельно подойти", - добавил он.

Выделение субсидий из госбюджета на поддержку местных авиаперевозок в субъектах ДФО и Арктической зоны обсуждается последние несколько лет. В частности, в июне прошлого года такую программу предлагал утвердить комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, а ранее на ее принятии настаивал Минтранс. Местные авиаперевозки субсидируются из региональных бюджетов, но финансовое состояние ряда субъектов не позволяет в полной мере обеспечить их развитие, указывали в транспортном ведомстве. Однако Минфин не поддерживал инициативу.

Сейчас в РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы; между центральной частью страны и Дальним Востоком / Калининградом, а также по социально значимым маршрутам внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора"). Ежегодно на эти три программы выделяется около 25-30 млрд руб.

Росавиация Минтранс Госдума Дмитрий Ядров
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