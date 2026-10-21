Инфляционные ожидания населения РФ в октябре снизились с 14,2% до 13,2%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в октябре снизились до 13,2% с 14,2% в сентябре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Вблизи этого уровня инфляционные ожидания находились в феврале 2026 года, тогда они составляли 13,1%.

Этот показатель в июле 2026 года на фоне роста цен на топливо подскочил до максимального уровня за последние несколько лет - 14,7%, в августе он снизился до 13,7%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 15,1% до 14,5%, вернувшись на уровень февраля 2026 года.

Ожидания по инфляции через пять лет в октябре выросли с 10,7% до 12,2%, откатившись к уровню августа 2026 года - 12,4%.

Свежий опрос проводился 5-15 октября.

Инфляционные ожидания обычно подвержены влиянию изменения цен на товары-маркеры и жилищно-коммунальные услуги.

Инфляция в первую неделю октября существенно выросла из-за планового повышения тарифов ЖКУ: с 29 сентября по 5 октября 2026 года она составила 0,96% (годовая инфляция - 7,08%). С 6 по 12 октября инфляция составила 0,11% (годовая ускорилась до 7,22% с 6,35% на конец сентября).

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в октябре 2026 года снизились с 15,4% до 14,6%, со сбережениями - с 12,8% до 11,6%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в октябре не изменилась и составила 16,3%, со сбережениями - снизилась с 13,6% до 12,4%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в октябре снизились после роста с июля, но остаются выше уровне II квартала 2026 года.

Очередное заседание совета директоров Банка России по вопросам ДКП пройдет в ближайшую пятницу, консенсус предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 14,0%.