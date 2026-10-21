Минпромторг предложил бороться с демпингом импортеров за счет пошлин и унификации сырья и товаров

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает разработать комплекс мер для борьбы с ценовым демпингом со стороны импортеров, считает его одним из долгосрочных вызовов развития промышленности в РФ. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

По его словам, проблема демпинга касается "всех переделов - сырья, комплектующих и конечных изделий".

В качестве примера мер противодействия ценовому давлению со стороны импорта он привел снижение себестоимости за счет серийности и унификации выпускаемой продукции, а также введение заградительных пошлин в отношении тех импортных товаров, выпуск которых освоен российскими производителями.

"Фронтальной задачей для всех отраслей становится борьба за снижение себестоимости, в первую очередь за счет повышения серийности .. Мы уже начали увязывать между собой потребности гражданских сфер и "оборонки", в том числе, эта работа ведется по электронным компонентам, ряду химических веществ, редкоземельным металлам", - заявил министр.

"На отраслевом уровне будем добиваться унификации сырья, материалов и комплектующих - их поставщикам такая консолидация тоже будет весьма полезна. Одновременно необходимо переходить на платформенную модель конечной продукции, как в случае с автопромом, с другими отраслями транспортного машиностроения", - добавил Алиханов.

Демпингу предполагается противостоять на уровне таможенно-тарифных пошлин. "По всем позициям, где мы уже освоили производство, не стоит стесняться поднимать ставки до уровня связывания ВТО", - считает министр.

Кроме того, Минпромторг планирует бороться с завышением цен на российскую промпродукцию из-за накруток со стороны посредников, одним из механизмов станет создание перечней рекомендованных цен на товары промышленности, отметил Алиханов.