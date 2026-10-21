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Утилизационную программу в ж/д-машиностроении запустят в 2027 году

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Поддержка обновления рельсовой техники в РФ будет запущена в 2027 году на базе программы льготного автолизинга, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Отвечая на вопрос о проработке механизма trade-in в железнодорожном машиностроении, он сказал: "Планы по запуску данного механизма в силе. Концептуально согласована и его механика, и ключевые параметры. Предусматриваем его реализацию на базе программы льготного автолизинга, в 2027 году расширим ее за счет рельсовой техники".

Министр добавил, что бюджетные средства уже предусмотрены. "Однако говорить об их финальных объёмах пока рано – продолжаем работу в рамках текущего бюджетного цикла", - отметил он.

В конце августа на совместной коллегии Минпромторга и Минтранса Алиханов говорил, что в РФ планируется запустить программу обновления вагонного парка через субсидирование закупки одного инновационного вагона взамен передачи на утилизацию двух старых.

Сейчас профицит вагонов в РФ, по данным министерства, оценивается в диапазоне от 200 тыс. до 300 тыс. единиц. "Он усугубляется низкими объемами списаний – всего лишь около 30 тыс. ежегодно в течение 5 лет. Мы рассчитываем, что принятый план поэтапного обновления парка грузовых вагонов улучшит ситуацию в отрасли", - пояснял ранее министр.

Минпромторг Минтранс Антон Алиханов РЖД
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