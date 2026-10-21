Никитин заявил о проработке вопроса поддержки пароходств и портов юга РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Прорабатывается вопрос поддержки портов и судоходных компаний на юге РФ, сообщил журналистам глава Минтранса РФ - кандидат на пост вице-премьера РФ Андрей Никитин.

"Сейчас, наверное, более важный вопрос – это поддержка речных пароходств и портов юга. Там есть определенные вещи – мы тоже над этим работаем сейчас", - сказал Никитин, отвечая на вопрос о мерах поддержки транспортной отрасли.

Ранее в среду Госдума РФ одобрила ряд кадровых перестановок в правительстве, в том числе назначение Никитина на пост вице-премьера, а на ставшую вакантной должность министра транспорта – Дмитрия Ядрова. Последний до этого, с сентября 2023 года, возглавлял Росавиацию.