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Ассоциация эногастротуризма создается в рамках БРИКС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация эногастротуризма создается в рамках БРИКС, сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

"Вместе с Минэкономразвития, Российским союзом туриндустрии, "Абрау-Дюрсо" и другими партнерами создаем Ассоциацию эногастротуризма стран БРИКС", - заявил Листов на пленарном заседании Российского винодельческого форума в Геленджике в среду.

По его словам, это объединение будет первой межотраслевой площадкой для повышения турпотока стран-участников объединения.

"В этом году в Индии представили прототип единой цифровой платформы Ассоциации. Дальше – бизнес-миссии в Китай, Бразилию, ЮАР и ОАЭ", - сказал Листов.

Страны БРИКС последовательно развивают сотрудничество в сфере виноградарства и виноделия. В октябре 2025 года впервые в рамках Российского винодельческого форума был проведен винный саммит стран БРИКС.

Россельхозбанк Минэкономразвития РСТ Абрау-Дюрсо
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