Вопрос о судьбе зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" обсуждается с представителями США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В пакете экономических проектов, которые обсуждают Россия и США, есть вопрос о зарубежных активах "ЛУКОЙЛа", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"У нас в портфеле, из которого вынимаются бумаги и обсуждаются с американскими представителями, очень много проектов, причем масштабных", - сказал Ушаков в интервью ИС "Вести", отрывок которого опубликован в их канале в Мах.

Вопрос санкций в отношении "Лукойла" "в этом же портфеле, в этих же бумагах, которые обсуждаются", добавил помощник президента.