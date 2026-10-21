Глава Росавиации заявил, что вопроса о компенсациях авиакомпаниям нет в повестке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Компенсация финансовых потерь авиакомпаний на фоне участившихся ограничений полетов при введении режима "Ковер" в настоящее время не рассматривается, сообщил журналистам глава Росавиации - кандидат на должность министра транспорта РФ Дмитрий Ядров.

"Пока этот вопрос не стоит в повестке. Мы постоянно мониторим финансовое положение наших авиационных предприятий - аэропортов и авиакомпаний - и не видим на данный момент никаких отклонений", - сказал Ядров, отвечая на соответствующий вопрос.

Минтранс держит ситуацию с экономикой авиакомпаний на контроле, заявил в свою очередь действующий глава Минтранса - кандидат в вице-премьеры РФ Андрей Никитин.

"Мы с авиакомпаниями работаем в целом по всей повестке, по всем вопросам их экономики, и разные меры поддержки используются - это и билеты субсидированные, и есть определённые ещё возможности", - сказал Никитин журналистам в ответ на вопрос о возможности дополнительных компенсаций авиакомпаниям из-за участившихся "Ковров".

"Поэтому в целом мы держим на контроле ситуацию с экономикой авиакомпаний. Если будем чувствовать, что нужна помощь, конечно, будем искать механизмы поддержки", - добавил Никитин.