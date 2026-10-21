В Глобальном газовом центре заявили, что газовое кольцо Центральной Азии может стать новым маршрутом поставок туркменского газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Проект "Газовое кольцо Центральной Азии" может создать дополнительный региональный маршрут для поставок туркменского газа, заявила исполнительный директор Глобального газового центра (GGC, Женева) Валери Дюкро на международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2026".

"Проект "Газовое кольцо Центральной Азии" может создать дополнительный региональный маршрут поставок туркменского газа в Узбекистан, Казахстан и, при условии межсоединения, в Кыргызстан и Таджикистан. При этом действующие экспортные обязательства сохранятся", - сказала Дюкро. Ее слова приводит издание Turkmenportal.

Она назвала этот проект "идеальным примером того, как слова превращаются в дела". По её словам, на последней консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов говорил о возможностях сотрудничества в трубопроводной инфраструктуре и электроснабжении. Особый акцент был сделан на укреплении долгосрочных энергетических связей в условиях нестабильности мировых рынков.

Дюкро напомнила, что оценки доказанных запасов Туркменистана составляют от 11 трлн до более чем 13 трлн кубометров газа, что выводит страну в пятёрку мировых лидеров.

Она отметила, что Туркменистан экспортирует в Китай более 30 млрд кубометров в год. Система газопроводов Центральная Азия - Китай рассчитана на 55 млрд кубометров ежегодно. Планируемая дополнительная нитка в КНР позволит добавить ещё 30 млрд кубометров мощности.

Спрос на газ, по её оценке, растёт в странах к югу и востоку от Туркменистана. Индия намерена довести долю газа в энергобалансе до 15% к 2030 году с нынешних около 6%.