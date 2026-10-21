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Песков заявил, что лицензию OFAC на продажу зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" можно продлить "без труда"

Песков заявил, что лицензию OFAC на продажу зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" можно продлить "без труда"
Дмитрий Песков
Фото: Кристина Соловьева/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Лицензия на продажу зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" может быть легко продлена Минфином США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".

"В данном случае лицензия может быть продлена без какого-либо труда", - сказал он.

США ввели санкции в отношении "ЛУКОЙЛа" в октябре 2025 года, после этого компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы. Минфин США (OFAC) ежемесячно продлевает лицензию для ведения переговоров по продаже зарубежных активов российской компании. Очередная лицензия заканчивается в четверг, 22 октября, в 7 утра по московскому времени.

Отвечая на вопрос, устраивает ли потенциальный покупатель "всех в России", Песков заявил: "Это коммерческая сделка, она не может обсуждаться публично".

Недавно The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, написала, что правительство США через Международную финансовую корпорацию развития (DFC) может получить около 15% в структуре, которая будет создана в рамках сделки по приобретению международных активов "ЛУКОЙЛа". При этом американская сторона не будет вносить денежные средства на первоначальном этапе, уточняет издание.

Как сообщила газета, группе инвесторов, возглавляемой американским миллиардером Тоддом Боули, может достаться миноритарная доля, а более половины совокупного капитала новой структуры будет принадлежать инвесторам с Ближнего Востока.

Собеседники NYT сообщили, что среди потенциальных участников сделки – структуры, связанные с правящей семьей Абу-Даби, а также два миллиардера сирийского происхождения из Катара, являющиеся деловыми партнерами Джареда Кушнера – зятя президента США, и Иванки Трамп – дочери президента.

По словам источников газеты, структура сделки предусматривает, что США через Боули и правительство будут контролировать большинство мест в совете директоров создаваемой компании.

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил изданию, что сделка предусматривает "значительный авансовый платеж и долю США в прибыли", и будет способствовать укреплению американского "энергетического доминирования" и продолжит действовать после завершения нынешнего президентского срока.

Согласно информации NYT, группа Боули намерена приобрести у нероссийских владельцев акции "ЛУКОЙЛа" номинальной стоимостью около $10 млрд, при этом покупка будет осуществляться со значительным дисконтом. Газета не поясняет, об акциях какой именно структуры идет речь.

OFAC 22 октября 2025 года внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ, после чего НК объявила о намерении продать зарубежные активы, оцениваемые в $20 млрд, и приняла предложение о выкупе от международного сырьевого трейдера Gunvor. Однако осуществление сделки стало невозможным из-за позиции Минфина США, который её не одобрил.

В конце января 2026 года "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с американской инвестиционной Carlyle, которое истекло в конце июля, так как не было одобрено OFAC. LUKOIL International GmbH (100% дочернее общество "ЛУКОЙЛа", владеющее зарубежными активами группы) в отчете LIG за 2025 год, датированном 30 сентября, сообщило, что "в настоящее время ведутся интенсивные переговоры с другими заинтересованными сторонами относительно потенциального приобретения группы компаний LIG".

Российская нефтяная компания на момент введения санкций участвовала в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, Республике Конго. Компании принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах в количестве около 2,5 тыс. заправок. Доказанные запасы нефти и газа по международным проектам "ЛУКОЙЛа" на конец 2024 года составили 1 трлн 345 млрд барр. н.э. Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта "Западная Курна-2" в 2024 году оценивалась в 3,9 млн т, добыча газа - 16,2 млрд куб. м. Объем переработки на европейских НПЗ группы в 2024 году составил 13,5 млн т, снизившись на 18% к предыдущему году в связи с продажей НПЗ ISAB в Италии в мае 2023 года. Розничные продажи нефтепродуктов за рубежом в 2024 году были на уровне 4,2 млн т. "ЛУКОЙЛ" по итогам 2025 года полностью списал инвестицию в LIG и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.

Дмитрий Песков ЛУКОЙЛ США
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