Инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05%, годовая замедлилась до 7,15%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), 0,12% с 22 по 28 сентября, 0,06% с 15 по 21 сентября, 0,02% с 8 по 14 сентября и 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 19 октября составил 1,06%, с начала года - 6,15%.

Из данных за 19 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и до 6,84% с 7,02% на 12 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

В октябре 2025 года недельная динамика оказалась сильно нерепрезентативной – указывала на рост цен на 0,84%, а по факту инфляция в октябре прошлого года составила 0,50%(расхождение было в основном из-за услуг зарубежного туризма, отсутствующих на тот момент в недельном наблюдении, которые сильно подешевели в октябре), поэтому именно в октябре целесообразно оценивать годовую инфляцию исходя из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года.

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 13 по 19 октября подорожала на 0,7% (после роста на 0,03% неделей ранее), в том числе помидоры стали дороже на 6,3%, огурцы - на 2,4%, бананы - на 0,9%, картофель - на 0,5%. Одновременно снизились цены: на яблоки - на 1,7%, морковь - на 1,3%, лук - на 1,0%, капусту - на 0,9%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 2,3%, мясо кур - на 0,8%, соль и рис - на 0,6%, пшено - на 0,5%, рыба мороженая, молоко пастеризованное, сметана, крупа гречневая, макаронные изделия и вермишель - на 0,4%.

Снизились цены на сахарный песок - на 0,7% и пшеничную муку - на 0,3%.

Цены на бензин с 13 по 19 октября снизились на 0,7%, на дизельное топливо - сократились на 0,1%. При этом с начала года бензин подорожал на 20,5%, дизельное топливо - на 13,4%.

Среди услуг за неделю существенно снизилась средняя стоимость поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии -на 3,1% и на Черноморское побережье России - на 2,5%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В сентябрьском заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ 11 сентября подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2026 году составляет 7,0% (вырос с 6,8% по опросу в начале сентября).

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ в ближайшую пятницу на уровне 14%. Часть экспертов также прогнозирует повторение нейтрального сигнала, ряд экономистов допускает его ужесточение (до умеренно жёсткого или даже жёсткого).