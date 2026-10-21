Долги по зарплате в РФ в сентябре выросли на 4,7%, до 2,54 млрд руб.

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2026 года составила 2 млрд 539,2 млн рублей и по сравнению с августом выросла на 115,0 млн рублей, или на 4,7%, сообщил в среду Росстат.

Относительно сентября 2025 года долги по зарплате повысились на 588,6 млн рублей, или на 30,2%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец сентября 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 1 млрд 426,1 млн рублей (56,1%), в 2025 году - 811,7 млн рублей (32,0%), в 2024 году и ранее - 301,4 млн рублей (11,9%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец сентября составляла 1,3 млн рублей (против 32,4 млн рублей месяцем ранее), из бюджетов субъектов РФ - 9,3 млн рублей (в августе - 16,6 млн рублей), из местных бюджетов - 2,6 млн рублей (5,2 млн рублей в предыдущий месяц).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец сентября составляла 2 млрд 526 млн рублей, что на 6,6% больше, чем в августе.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 38,3%; обрабатывающие производства - 27,9%; добычу полезных ископаемых - 7,2%.