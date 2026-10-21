Цены на бензин в РФ снизились на 0,69% после роста на 0,01% неделей ранее

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 13 по 19 октября снизились относительно предыдущей недели на 0,69% после того, как символически выросли на 0,01% с 6 по 12 октября, росли на 0,29% с 29 сентября по 5 октября, не менялись с 22 по 28 сентября, повышались на 0,05% с 15 по 21 сентября, на 0,36% с 8 по 14 сентября, на 0,58% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 19 октября составил 20,53% при общей инфляции за этот же период в 6,15%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 19 октября была на уровне 78,04 руб. (на 12 октября - 78,68 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 74,02 руб. (74,71 руб.), АИ-95 - 80,30 руб. (80,92 руб.), АИ-98 - 104,67 руб. (104,50 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 13 по 19 октября понизились на 0,09% после снижения на 0,04% с 6 по 12 октября, на 0,07% с 29 сентября по 5 октября, на 0,61% с 22 по 28 сентября, на 0,66% с 15 по 21 сентября, на 0,33% с 8 по 14 сентября, и роста на 0,04% с 1 по 7 сентября.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 13,38%.

Средняя цена ДТ в стране на 19 октября равнялась 86,58 руб. за литр (на 12 октября - 86,67 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).