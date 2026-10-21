Поиск

Цены на овощи и фрукты в РФ с 13 по 19 октября повысились на 0,7%, впервые с середины июля

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на овощи и фрукты в РФ с 13 по 19 октября повысились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Рост отмечен впервые с середины июля.

В частности, цены на помидоры выросли на 6,3% (на 4,6% неделей ранее), огурцы - на 2,4% (на 0,4%), бананы - на 0,9% (на 0,5%), картофель - на 0,5% (снижение на 0,3%).

В то же время цены на яблоки снизились на 1,7% (на 1,8%), морковь - на 1,3% (на 2%), лук - на 1% (на 1,3%), капусту - на 0,9% (на 0,8%), свеклу - на 0,5% (рост на 0,5%).

В результате с начала года цены на свеклу выросли на 15,6%, морковь - на 13,9%, лук - на 13,1%, капусту - на 7,1%, картофель - на 7,3%, бананы - на 3,1%. Цены на яблоки в настоящее время на 4,8% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 6,8% , на огурцы - на 43,5%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики ожидают, что ЦБ РФ в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 14%

Инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05%, годовая замедлилась до 7,15%

Песков заявил, что лицензию OFAC на продажу зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" можно продлить "без труда"

 Песков заявил, что лицензию OFAC на продажу зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" можно продлить "без труда"

Глава Росавиации заявил, что вопроса о компенсациях авиакомпаниям нет в повестке

Вопрос о судьбе зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" обсуждается с представителями США

Россия с 1 по 20 октября сократила портовые отгрузки зерна на экспорт в четыре раза

В РФ обсуждают распределение налога на прибыль маркетплейсов между регионами в зависимости от продаж

 В РФ обсуждают распределение налога на прибыль маркетплейсов между регионами в зависимости от продаж

Доходность 10-летних гособлигаций Франции поднялась до 5% впервые с 2002 года

Boeing получил разрешение на эксплуатацию крупнейшей модификации самолета 737 MAX

 Boeing получил разрешение на эксплуатацию крупнейшей модификации самолета 737 MAX

Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

 Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12471 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов