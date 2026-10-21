Цены на овощи и фрукты в РФ с 13 по 19 октября повысились на 0,7%, впервые с середины июля

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на овощи и фрукты в РФ с 13 по 19 октября повысились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Рост отмечен впервые с середины июля.

В частности, цены на помидоры выросли на 6,3% (на 4,6% неделей ранее), огурцы - на 2,4% (на 0,4%), бананы - на 0,9% (на 0,5%), картофель - на 0,5% (снижение на 0,3%).

В то же время цены на яблоки снизились на 1,7% (на 1,8%), морковь - на 1,3% (на 2%), лук - на 1% (на 1,3%), капусту - на 0,9% (на 0,8%), свеклу - на 0,5% (рост на 0,5%).

В результате с начала года цены на свеклу выросли на 15,6%, морковь - на 13,9%, лук - на 13,1%, капусту - на 7,1%, картофель - на 7,3%, бананы - на 3,1%. Цены на яблоки в настоящее время на 4,8% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 6,8% , на огурцы - на 43,5%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.