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Цены промпроизводителей в РФ в сентябре выросли на 2,5%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,5% после повышения на 0,9% в августе, снижения на 2,5% в июле и на 0,1% в июне, роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сокращения на 2,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

Динамика цен производителей оказалась значительно выше ожиданий аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, которые прогнозировали рост на 0,6%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в сентябре подскочили на 10,5% после роста на 1,9% в августе, в том числе в сфере добычи нефти и природного газа они выросли на 14,7% (после повышения на 1,1% в предыдущем месяце).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в сентябре относительно августе поднялись на 0,8% (месяцем ранее - рост на 0,9%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост цен в сентябре относительно августа составил 0,7% после снижения на 1,8% в предыдущий месяц. Цены на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в сентябре снизились на 0,1% после того, как в августе они выросли на 1,7%.

В 2025 году цены производителей снизились в РФ на 3,3% после роста на 7,9% в 2024 году, на 19,2% в 2023-м, снижения на 3,3% в 2022-м и увеличения на 28,5% в 2021-м (этот рост стал максимальным с 2004 года).

Росстат
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