Производители продовольствия России в сентябре сохранили цены на уровне августа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в сентябре сохранили цены на свою продукцию на уровне августа, производители напитков - повысили на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

С начала года цены производителей пищевой продукции выросли на 2,3%, напитков - на 5%, в годовом выражении - на 0,3% и 8% соответственно.

В августе по сравнению с июлем цены производителей продуктов питания выросли на 1,9%, в июле - на 1,2%, в июне цены не изменились, в мае - снизились на 0,5%, в апреле - повысились на 0,6%, в марте - снизились на 0,1%, в феврале - на 1%, в январе по сравнению с декабрем 2025 года - не изменились.

Цены производителей напитков в августе выросли на 0,2%, в июле - также на 0,2%, в июне снизились на 0,3%, в мае - выросли на 0,8%, в апреле - на 0,1%, в марте - на 0,5%, в феврале - на 0,6%, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года - на 2,4%.