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Рост цен на мясо кур в РФ с 13 по 19 октября ускорился до 0,8%, снижение цен на сахар – до 0,7%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на курятину в РФ за неделю с 13 по 19 октября повысились на 0,8%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей, когда это мясо подорожало на 0,5%, рост цен ускорился. С начала года курятина стала дороже на 15,5%.

Сахар-песок за неделю подешевел на 0,7%. Снижение цен ускорилось: неделей ранее оно составляло 0,5%. С начала года сахар подорожал на 22,3%.

Росстат также сообщил, что рост цен на яйца составил 2,3%, мясные консервы для детского питания - 0,8%, соль и рис - 0,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшено - 0,5%, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, сметану, гречневую крупу, макаронные изделия и вермишель - 0,4%, сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, творог, сыры, пшеничный хлеб - 0,3%, свинину, сливочное масло и печенье - 0,1%.

Кроме сахара, цены также снизились на пшеничную муку - на 0,3%, маргарин, подсолнечное масло и водку - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.

Росстат
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