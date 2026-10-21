Рубль укрепляется к мировым валютам четвертый день подряд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Курс рубля укрепился к основным мировым валютам четвертый торговый день подряд на фоне высоких мировых цен на нефть и приближающегося налогового периода октября.

Стоимость юаня по данным на 19:00 составила 12,2255 рубля, что на 11,95 копейки (на 0,97%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 опустился в цене на 1,2% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,69 руб., контракт EURRUBF подешевел на 1,27%, до 91,6 руб.

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 22 октября на 91,4 копейки, до 81,9739 руб.; курс евро при этом опустился на 1,108 рубля - до 91,9337 руб. Официальный курс китайского юаня на четверг установлен Центробанком на уровне 12,2806 руб./юань, что на 9,02 копейки ниже курса 21 октября.

Мировые цены на нефть, державшиеся большую часть дня в умеренном плюсе, вечером в среду развернулись вниз в рамках коррекции, но все равно остаются на достаточно высоких уровнях. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снизилась на 0,3%, до $108,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,86%, до $96,98 за баррель.

Накануне цены на нефть поднимались до максимумов за пять месяцев на заявлениях министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана. "Американская сторона должна принять наши условия, чтобы пролив был открыт для судов", - сказал Аракчи в интервью иракскому телеканалу Al-Iraqiya News. Он отметил, что до достижения соглашения между Ираном и США "пролив, естественно, будет оставаться закрытым".

Между тем давление на нефтяные котировки оказывают сообщения о возобновлении дипломатических усилий в урегулировании конфликта США и Ирана, которые способствовали снижению цен на нефть накануне. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе встречи с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром, что Тегеран "был и остается готовым к диалогу". Он отметил, однако, что США должны отказаться от угроз и санкций, прежде чем начнутся какие-либо переговоры.

Тем временем в среду стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,06 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 16 октября, понизились на 2,952 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 1,675 млн баррелей. Эксперты ждали сокращения запасов бензина на 400 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, участвовавшие в переговорах по Украине в Осло, заявили о новых нюансах в позиции Европы по урегулированию конфликта, которые не в полной мере удовлетворяют Россию, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Кое-какие нюансы в поведении европейских лидеров, которые, в частности, присутствовали там, и представителей других организаций: там Еврокомиссия была, НАТО, американцы почувствовали. Они нам об этом сказали, но нас эти нюансы, так сказать, не полностью удовлетворяют", - сказал он журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос, по-прежнему ли в Осло предлагались какие-то нереализуемые и неадекватные с точки зрения Москвы варианты, Ушаков сказал: "Я не стал бы тут ругать их, но, по крайней мере, мне кажется, начали думать и более серьезно подходить к решению этого кризиса".

В Кремле считают, что дело идет к завершению украинского конфликта. "Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - заявил ИС "Вести" Ушаков. Таким образом он ответил на вопрос о перспективах завершения конфликта.

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы ориентируемся на Абу-Даби... Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября", - приводят слова Ушакова ИС "Вести" в своем канале в мессенджере Max.

"В настоящее время рубль укрепляется по отношению к мировым валютам. С начала недели укрепление нацвалюты против доллара США составило уже порядка 1,9%, против евро - около 2,7%, против китайского юаня - 1,2%. Благоприятно на курс рубля сейчас влияют сразу несколько факторов: во-первых, высокие цены на нефть (в настоящее время цена марки Urals, по данным отдельных источников, находится выше $100 за баррель); во-вторых - геополитический фактор: Дональд Трамп бросил все силы на урегулирование конфликта вокруг Украины, принимая во внимание невозможность деэскалации ситуации в Персидском заливе, высокие цены на энергоносители и близость промежуточных выборов в Конгресс. И хотя вероятность прорыва в переговорном процессе мала, тем не менее ведущиеся консультации могут быть восприняты рынком как сигнал к возможному ослаблению санкционного давления или, как минимум, к отсутствию дальнейшей эскалации на санкционном треке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.

"Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает и высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, что ограничивает переток средств из рублей в валюту. На ближайшем заседании регулятора, которое состоится в пятницу, ЦБ с большой вероятностью сохранит ключевую ставку без изменения на уровне 14% годовых. Против укрепления рубля пока играет лишь фактор операций Минфина с валютой. В этом месяце Минфин увеличил нетто-объемы покупки валюты по бюджетному правилу до 12,1 млрд рублей в день - это более чем в шесть раз превышает покупки, которые Минфин совершал в сентябре", - отмечает Дудченко.

"Поддержку рублю продолжает оказывать постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам в сентябре, так и за счет подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. Это создает предпосылки для выхода рубля на более высокие уровни, в связи с чем мы смещаем целевой диапазон по юаню до 12-12,5 руб. При этом до пика налоговых выплат (28 октября) существуют риски тестирования нижней границы данного коридора", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте слегка снизились, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 октября уменьшилась на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 13,97% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц и на 6 месяцев не изменилась за день, составив 21 октября 14,05% годовых и 14,58% годовых соответственно. В свою очередь срочная версия RUONIA на срок 3 месяца снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к 20 октября и составила в среду 14,16% годовых.