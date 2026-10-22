Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг умеренно снижается из-за выборочной фиксации прибыли игроками, общий настрой остается позитивным после оптимистичных геополитических новостей на тему украинского урегулирования, также поддержкой выступают дорожающая нефть (декабрьский фьючерс на Brent вновь превысил $111 за баррель) и данные Росстата о замедлении инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2439,4 пункта (-0,3%), индекс РТС - 937,45 пункта (-0,3%). Из индексных бумаг лидируют в снижении акции "Полюса" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,1%), "ВК" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), но подросли бумаги "Роснефти" (+0,3%), ВТБ (+0,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составляет 81,9739 руб. (-91,4 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ). Из данных за 19 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития), и до 6,84% с 7,02% на 12 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ в ближайшую пятницу на уровне 14%. Часть экспертов также прогнозирует повторение нейтрального сигнала, ряд экономистов допускает его ужесточение (до умеренно жёсткого или даже жёсткого).

Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 2,5% после повышения на 0,9% в августе, снижения на 2,5% в июле и на 0,1% в июне, роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле, на 2% в марте и на 0,5% в феврале, сокращения на 2,5% в январе, сообщил также в среду Росстат. Динамика цен производителей оказалась значительно выше ожиданий аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, которые прогнозировали рост на 0,6%.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду в эфире Первого канала, что президент Владимир Путин примет решение о том, кто поедет на встречу РФ-США-Украина на экспертном уровне, в составе делегации может быть помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Ушаков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в среду заявил в соцсети X о конструктивном характере прошедших переговоров в Санкт-Петербурге и Осло по украинскому урегулированию. Обсуждения с Путиным рамок мирного соглашения "строились на прогрессе, достигнутом в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским", отметил он. "Хотя еще нужно сделать важную работу, президент США Дональд Трамп остается привержен задаче завершить эту войну и добиться всеобщего, прочного мира, который принесет безопасность и процветание последующим поколениям", - добавил Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, вероятно, решение украинского кризиса стало в настоящее время ближе, чем за весь предшествующий период. "На днях я говорил (...) с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении войны с Украиной, к которому, как я думаю, мы приближаемся. Возможно, сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо", - сказал президент.

Также Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что США ведут сложные переговоры с Россией по Украине, и в такой ситуации нецелесообразно усиливать санкционное давление.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в середине недели рынок акций предпочел скорректироваться после роста, несмотря на обнадеживающие сигналы в отношении перспектив продолжения мирных переговоров по Украине.

Индекс МосБиржи откатился ниже 2450 пунктов, несмотря на заявления о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры по Украине (с участием США) в десятых числах ноября, а также о возможности новых проектов с Китаем и США и встречи лидеров стран с Владимиром Путиным на саммите АТЭС в ноябре. Судя по всему, инвесторы зафиксировали часть прибыли, которая была получена на ожиданиях поступления обнадеживающих геополитических сигналов, при этом рынок сохраняет базу для развития роста.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, давление на рынок оказало отсутствие сообщений о значимых прорывах в вопросе мирного украинского урегулирования по итогам встречи Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Тем не менее положительным фактором стали сообщения Ушакова о том, что Путин заявил о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины в десятых числах ноября. Также Ушаков добавил, что в ходе встречи обсуждались совместные экономические проекты США и России, а Путин выразил готовность поспособствовать урегулированию конфликта в Иране.

Тем временем, Россия готовится отправить первый танкер с 40 тыс. тонн дизельного топлива в США через 2-3 дня. Помимо этого, по словам Ушакова, Китай уже начал подготовку к трехстороннему саммиту между Россией, США и Китаем в Шэньчжэне в ноябре в рамках саммита АТЭС. Поддержку рынку также оказывает высокая нефть.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи находится в районе 2450 пунктов. В случае продолжения снижения поддержку может составить уровень 2390 пунктов. В случае возобновления роста сопротивление может находиться в зоне 2500-2560 пунктов. В настоящее время индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем более вероятно дальнейшее движение вниз, считает Котельникова.

Мировые фондовые индексы

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,1% во главе с Nasdaq благодаря позитивным квартальным отчетностям крупных компаний.

В отсутствие важных статданных все внимание инвесторов сосредоточилось на набирающем ход сезоне корпоративной отчетности. Прогноз участников рынка предполагает, что прибыль входящих в индекс S&P 500 компаний в третьем квартале увеличилась более чем на 30%, по данным LSEG IBES.

В Азии утром в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,6%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 3,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 3,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,4-1,6%).

ЦБ Южной Кореи на заседании в четверг сохранил ключевую ставку на уровне 3% годовых. Все семь членов совета по денежно-кредитной политике ЦБ проголосовали за её сохранение. Решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства аналитиков, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics и Reuters. По итогам заседаний в июле и августе Банк Кореи поднимал ставку на 25 базисных пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут на фоне опасений в отношении ближневосточных поставок и сокращения запасов в Соединенных Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в четверг составила $111,37 за баррель (+2,4% и +0,03% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI – $99,22 за баррель (+2,2% и -0,7% в среду).

Поддержку рынку оказывает рост рисков нарушения поставок с Ближнего Востока после атаки БПЛА на месторождение Шайба нефтяного гиганта Saudi Aramco, в результате которой погибли два человека. США приказали некоторым дипломатам и семьям государственных служащих покинуть Саудовскую Аравию.

Тем временем в среду стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,06 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 987 тыс. баррелей. Неделей ранее они увеличились на 1,86 млн баррелей.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что готовится представить новый вид вооружения, которое он назвал "отцом всех бомб", передают иранские СМИ. "Мы находимся на этапе подготовки к презентации "отца всех бомб". Для противника это нечто новое", - сказал представитель КСИР Хосейн Мохебби. Подробностей о новом виде оружия, которое появилось у Ирана, он не сообщил.

Также КСИР Ирана заявил, что теперь его военная доктрина становится "наступательной и асимметричной". "В прошлом оборонная доктрина Ирана была сугубо оборонительной: мы заявляли, что в случае нападения на нас - ответим", - сказал представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохебби в интервью агентству SNN.

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке представитель КСИР также пригрозил "вторжением" в любую страну, которая совершит нападение на Иран.