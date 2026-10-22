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Рубль утром дорожает к юаню на фоне уверенно растущей в цене нефти

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль растет на фоне уверенно дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,188 руб. (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,26 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, сообщил Росстат в среду вечером. С начала месяца рост цен в РФ к 19 октября составил 1,06%, с начала года - 6,15%. Из данных за 19 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития), и до 6,84% с 7,02% на 12 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых до конца текущего года, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Инфляционное давление остается высоким, констатирует эксперт. Октябрьская индексация тарифов ЖКХ и РЖД придала дополнительный импульс росту цен. "Годовая инфляция уже превысила 7% и, по нашим оценкам, останется вблизи этого уровня до конца года, существенно превышая целевые 4%", - указывает эксперт.

Дополнительные риски создают повышенные инфляционные ожидания, активное корпоративное кредитование и опережающий производительность рост зарплат, отмечает она. Сохраняющийся бюджетный импульс, в том числе на период 2027-2029 годов, и планируемое повышение налогов также ограничивают возможности для смягчения политики, обращает внимание Пырьева.

"Допускаем пересмотр прогноза средней ключевой ставки на 2027 год с 10,5-12,5% до 11-13,5% на октябрьском заседании. Наш базовый сценарий - сохранение ставки на уровне 14% до конца 2026 года, - пишет аналитик инвесткомпании в материале. - Не ожидаем ни дальнейшего снижения, ни повышения ставки на оставшихся заседаниях. В условиях устойчивых проинфляционных рисков регулятор, вероятнее всего, продолжит придерживаться осторожного подхода".

Цены на нефть заметно повышаются утром в четверг на фоне опасений в отношении ближневосточных поставок и сокращения запасов в Соединенных Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по московскому времени составляет $111,54 за баррель, что на 2,52% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,21%, до $99,3 за баррель.

Поддержку рынку оказывает рост рисков нарушения поставок с Ближнего Востока после атаки БПЛА на месторождение Шайба нефтяного гиганта Saudi Aramco, в результате которой погибли два человека. США приказали некоторым дипломатам и семьям государственных служащих покинуть Саудовскую Аравию.

В среду стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,06 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 987 тыс. баррелей. Неделей ранее они увеличились на 1,86 млн баррелей.

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