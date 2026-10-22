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Экспорт зерновой продукции из РФ в Китай к 16 октября превысил показатель за весь 2025 г.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - РФ с начала 2026 года по 16 октября экспортировала в Китай 6 млн тонн зерновой продукции, что превысило показатель за весь прошлый год, сообщает Россельхознадзор.

"Особенно увеличились поставки ячменя, пшеницы, соевых бобов, пшеничной муки и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

Экспорт растительных масел вырос на 6% до свыше 1,3 млн тонн, рыбы – на 13,4% с 683,1 тыс. тонн до 774,4 тыс. тонн.

Кроме того, за этот период на китайский рынок было поставлено 88,8 тыс. тонн свиноводческой продукции: более 45,5 тыс. тонн свинины и около 43,3 тыс. тонн свиных субпродуктов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объемы поставок выросли на 31,2%, в том числе свинины – на 21,7% (с 37,4 тыс. тонн год назад), свиных субпродуктов – на 43% (с 30,2 тыс. тонн).

Отгрузки молочной продукции увеличились в 1,7 раза до свыше 10,5 тыс. тонн.

Россельхознадзор также сообщил, что, по данным на 17 октября, при ввозе в РФ проконтролировано почти 760 тыс. тонн плодоовощной продукции из КНР, что соответствует объему аналогичного периода прошлого года.

В частности, импорт мандаринов вырос на 40,7% до 70,4 тыс. тонн, помело – на 32,2% до 30 тыс. тонн, апельсинов – на 29,9% до 12,9 тыс. тонн.

Кроме того, выросли поставки яблок на 8,2% до 41,5 тыс. тонн, винограда – на 18,2% до 33,9 тыс. тонн, арбузов – на 44,3% до 13,5 тыс. тонн, моркови – на 12,7%, до 53,7 тыс. тонн, кабачков – на 22,4% до 7,6 тыс. тонн.

Импорт грецких орехов увеличился в 2,3 раза до 4,1 тыс. тонн.

В информации использованы данные систем Россельхознадзора "ВетИС" и "Аргус-Фито".

Россельхознадзор Китай
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