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Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз

Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla в третьем квартале 2026 года получил выручку практически на прошлогоднем уровне, при этом она оказалась лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила $28,046 млрд против $28,095 млрд за аналогичный период годом ранее. В том числе в автомобильном сегменте она уменьшилась на 3% (до $20,56 млрд), в сегменте генерации и хранения электроэнергии - на 16% (до $2,881 млрд), тогда как в сфере услуг - подскочила на 33% (до $4,605 млрд).

Опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали общую выручку на уровне $27,88 млрд.

Чистая прибыль Tesla упала на 43% - до $787 млн по сравнению с $1,373 млрд в третьем квартале прошлого года. Прибыль в расчете на акцию опустилась до 22 центов с 39 центов. Скорректированная прибыль уменьшилась до 48 центов на бумагу с 50 центов.

Составленный FactSet консенсус-прогноз предполагал скорректированную прибыль на уровне 45 центов на бумагу.

Поставки электромобилей компании в минувшем квартале уменьшились на 2,1% и составили 486,532 тыс. При этом производство выросло на 3,8% и достигло 464,391 тыс. машин.

Операционные расходы Tesla подскочили на 39% - до $4,78 млрд. Рентабельность по операционной прибыли упала до 2,6% с 5,8% годом ранее.

Капиталовложения Tesla в прошедшем квартале взлетели в 2,1 раза, превысив $4,7 млрд. Свободный денежный поток составил $1,53 млрд против $3,99 млрд годом ранее.

Котировки акций Tesla снизились на 3,3% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании упала более чем на 14% (до $1,53 трлн), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил свыше 13%.

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