Михельсон заявил, что Европа еще может пересмотреть решение о запрете импорта СПГ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" работает над переориентацией поставок сжиженного природного газа (СПГ) из ЕС на другие рынки, но считает, что европейские власти еще могут пересмотреть решение о запрете его импорта в интересах своей энергетической безопасности, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.

"Потеря рабочих мест в Европе происходит. Надеюсь, что еще есть время для пересмотра решений. В 21-м пакете было принято решение о том, что те европейские компании, которые имели долгосрочные договоры, те европейские компании, которые занимались логистикой по этим долгосрочным договорам, могут дальше проработать с Россией поставки на любые другие рынки. Да, посмотреть, может быть, в том числе и оставить этот (СПГ) на европейском рынке. Европа должна поддерживать свою промышленность, я считаю. Время есть", - сказал Михельсон.

"У нас проблем нет, мы решаем все эти вопросы", - ответил он на вопрос, куда "НОВАТЭК" может перенаправить свой СПГ.