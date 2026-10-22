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Суверенный фонд Норвегии в III квартале получил отрицательную доходность

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, зафиксировал отрицательную доходность в третьем квартала 2026 года из-за падения стоимости облигаций.

Как сообщается в отчетности фонда, в июле-сентябре доход от инвестиций составил минус 0,5%, инвестиционный убыток - 278 млрд норвежских крон ($29,7 млрд).

Доход от вложения в акции составил 0,5%, в инструменты с фиксированной доходностью - минус 3,5%, в недвижимость - 0,4%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 7,5%.

Укрепление курса кроны относительно ряда основных мировых валют уменьшило стоимость фонда на 472 млрд крон. При этом приток средств в фонд составил 80 млрд крон.

Стоимость фонда на 30 сентября составляла 22,01 трлн крон. На вложения в акции приходилось 72,1% инвестпортфеля, в облигации - 25,8%, в недвижимость - 1,6%, в ВИЭ - 0,5%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями примерно 7,2 тысячи компаний. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon.com и Alphabet (холдинговая компания Google). В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (более 1,83 трлн крон), а также в меньшей степени Японии и Германии.

Норвегия Нефтяной фонд Norges Bank Investment Management
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