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В Минпромторге допустили снижение темпов производства и продаж "АвтоВАЗа" в конце года на 20-25%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Приостановка программ господдержки спроса по линии льготного автокредитования может до четверти снизить производство и продажи "АвтоВАЗа" до конца текущего года, сообщил замдиректора департамента по автомобильной промышленности и железнодорожному машиностроению Минпромторга РФ Дмитрий Клементьев.

"Понимаем, что до конца 2026 года с тем эффектом льготного автокредитования, который оно традиционно оказывает на легковой сегмент, продажи и производственные темпы нашего ведущего автопроизводителя в легковом сегменте - "АвтоВАЗа" - могут сокращаться примерно на 20-25%", - сказал Клементьев на совещании по реализации программ господдержки спроса в автопроме на площадке Совета Федерации в четверг.

В сентябре Минпромторг сообщал об исчерпании к концу III квартала 2026 г. лимитов бюджетных средств, которые были заложены на финансирование программ льготных автокредитов и лизинга на текущий год. В министерстве отмечали, что льготные автокредиты за девять месяцев стимулировали продажи в РФ 123 тыс. автомобилей, льготный лизинг - 54,8 тыс. единиц автотехники.

Продажи новых легковых автомобилей в РФ, как сообщали в министерстве, в январе-сентябре 2026 г. выросли на 8,8%, до 968 тыс. шт. Продажи Lada в том же периоде составили 244,6 тыс. шт. (+0,4%).

Действующий бюджет предполагает, что автокредиты должны были быть просубсидированы в объеме 20 млрд руб., лизинг - 30 млрд руб.

Планы финансирования основных программ господдержки спроса в автопроме, как сообщалось, в проекте бюджета 2027-2029 гг. были существенно снижены.

Проект бюджета предполагает, что объем финансирования автокредитных госпрограмм, в рамках которых в РФ субсидируются скидки на высоколокализованные отечественные автомобили для льготных категорий граждан, в 2027-2028 гг. составит в общей сложности 14 млрд руб. - по 7 млрд руб. в каждом году. В то же время в действующем бюджете на эти цели в соответствующие годы было заложено по 20 млрд руб.

Минпромторг АвтоВАЗ
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