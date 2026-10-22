В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Развитие и строительство дата-центров, в том числе в Арктике, будет одним из главных направлений американских инвестиций в Россию по окончании украинского кризиса, заявил журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

"Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений американских инвестиций", - сказал он.

По словам Эйджи, в частности, климат делает Россию "идеальным местом для развития дата-центров".

"Плюс имеем огромное количество кадров, которые понимают эту технологию", - добавил президент AmCham.

Эйджи утвердительно ответил на вопрос, идет ли речь о строительстве дата-центров на севере России, в частности в Арктике.