В "Абрау-Дюрсо" заинтересованы в винных рынках Индии и Китая

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Основную долю в экспорте продукции "Абрау-Дюрсо" занимают страны СНГ, однако компания видит Индию и Китай стратегически интересными рынками, сообщил "Интерфаксу" спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.

Он также является основным владельцем группы компаний "Абрау-Дюрсо".

"Китай и Индия остаются для нас стратегически интересными, хотя и непростыми рынками", - сказал Титов, отвечая на вопрос агентства.

По его словам, страны СНГ исторически занимают основную долю в экспорте "Абрау-Дюрсо". "Крупнейшими направлениями остаются Казахстан и Беларусь, высокую динамику роста демонстрирует Узбекистан", - сказал Титов.

"К сожалению, современные геополитические условия не позволили нам в полной мере реализовать ожидания по странам дальнего зарубежья. Существенным сдерживающим фактором для роста являются логистические сложности и удорожание доставки", - отметил он.