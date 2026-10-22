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Ozon банк до конца октября запустит продажу цифровых финансовых активов всем клиентам-юрлицам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ozon банк запустил продажу цифровых финансовых активов (ЦФА) для тестовой группы юридических лиц, которые являются его клиентами, до конца октября покупка ЦФА станет доступна для всех юрлиц - клиентов банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Приобрести ЦФА можно в приложении для бизнеса или через личный кабинет.

Инструмент в будущем станет доступен индивидуальным предпринимателям, отмечает банк.

Ранее приобретать цифровые финансовые активы через Ozon банк могли только розничные клиенты, такая возможность у них появилась в 2025 году. Физлицам была доступна покупка ЦФА от структуры Ozon ("Озон Капитал"), которая размещала свои выпуски на платформе "ЦФА хаб", под этим брендом работает дочерняя компания "МТС".

В июне 2026 года ЦБ зарегистрировал собственную ЦФА-платформу Ozon, активы для юрлиц от "Озон Капитала" уже размещены на ней и доступны на срок от от одного до трех месяцев со ставкой от 15% годовых.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив.

По данным ЦБ, в сентябре объем размещенных выпусков ЦФА составил 481,3 млрд руб., что на 18% меньше относительно августа. Основными покупателями первичных размещений ЦФА, как и ранее, были инвесторы - юридические лица, они приобрели 81% всех размещений на сумму 392 млрд руб.

Ozon банк
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