Первый замглавы "Росатома" Комаров возглавил совет директоров ГК "Дело"

Бывший топ-менеджер группы Паньков стал гендиректором УК

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров стал председателем совета директоров группы компаний "Дело", генеральным директором ООО УК "Дело" (головная компания группы) назначен Дмитрий Паньков.

"Мы проводим оптимизационные процедуры в управленческом звене, в частности сокращено до трех человек количество членов совета директоров, и председателем этого совета стал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров", - сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Начались первые кадровые назначения, генеральным директором стал Дмитрий Паньков, проработавший более десяти лет до этого в компании на руководящих должностях. А с 2024 года Дмитрий трудился в компании FESCO и занимался интеграцией новых активов. Его задача сейчас - обеспечить на таком краткосрочном горизонте максимальную интеграцию в структуру "Росатома" всей группы компаний", - сказал Лихачев.

По его словам, "Росатом" разрабатывает программу финансового оздоровления группы компаний "Дело".

"Росатом", владевший 49% в группе компаний "Дело", в октябре закрыл сделку по выкупу доли основателя группы Сергея Шишкарева (51%) по процедуре "русской рулетки". АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом") 14 октября стало владельцем 100% ООО "Управляющая компания "Дело" (головная компания группы). После закрытия сделки "Росатом" анонсировал "окончательную консолидацию" всех своих логистических активов и формирование общего центра управления ГК "Дело", FESCO и других активов.

Паньков занимал должность гендиректора УК "Дело" с октября 2021 г. по ноябрь 2023 г. Ранее был старшим вице-президентом по корпоративному управлению, праву и M&A группы компаний "Дело". После ухода из ГК "Дело" в сентябре 2024 г. был назначен вице-президентом FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП, более 90% у "Росатома").

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".