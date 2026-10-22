Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк проведет день инвестора 12 ноября, на нем подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую на 2027-2029 годы, говорится в сообщении кредитной организации.

Новую стратегию представят топ-менеджеры Сбербанка: президент - председатель правления Герман Греф, его первые заместители Александр Ведяхин и Кирилл Царёв, зампред правления, руководитель блока "Финансы" Тарас Скворцов и старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Андрей Белевцев.

"В центре внимания – перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации Сбера, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года", - отмечает кредитная организация.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в новой трехлетней стратегии на 2027-2029 годы будет стараться сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли. При этом многое будет зависеть от развития регулирования, заявил летом Тарас Скворцов.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.