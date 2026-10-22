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Глава Росрыболовства назвал временным сокращение финансирования "рыбной программы" на 2027 год

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал временным явлением сокращение финансирования госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", которое заложено в проект бюджета на 2027 год и трехлетку.

"За последние годы финансирование госпрограммы выросло значительно – в 2,5 раза. Нынешние тенденции (сокращения - ИФ) - временные", - заявил Шестаков "Интерфаксу" в кулуарах Веронского евразийского экономического форума в Стамбуле.

По его словам, в 2027 году основные бюджетные сокращения затронут науку и воспроизводство биологических ресурсов. "Это понятная история, везде идет сокращение госпрограмм. Но у нас есть дополнительные доходы, они довольно существенные", - пояснил он.

Как сообщалось, согласно проекту бюджета, финансирование госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2027 год предусмотрено в объеме 18 млрд 729,7 млн рублей против 21 млрд 952,2 млн рублей в 2026 году (снижение на 15%). На 2028 год заложено 10 млрд 471,2 млн рублей, на 2029 год - 10 млрд 904 млн рублей.

Росрыболовство
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