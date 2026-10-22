Posiva Oy первой в мире получила лицензию на эксплуатацию установки по захоронению ядерного топлива

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии выдало компании Posiva Oy лицензию на эксплуатацию в Олкилуото (муниципалитет Эурайоки) установки по герметизации и захоронению отработанного ядерного топлива, сообщило Министерство занятости и экономики страны.

"Это первая в мире установка по захоронению отработанного ядерного топлива, получившая лицензию на эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Компания Posiva получила право герметизировать и захоранивать отработанное ядерное топливо с атомных электростанций Олкилуото и Ловиисаи и несет ответственность за безопасную реализацию проекта.

"Лицензия, выданная компании Posiva, распространяется на отработанное ядерное топливо, образующееся при эксплуатации действующих атомных электростанций в Финляндии. Posiva имеет право владеть, перерабатывать, хранить и утилизировать максимум 6500 тонн урана (тU) отработанного ядерного топлива, образующегося в связи с эксплуатацией атомных электростанций Олкилуото и Ловийса", - сообщило ведомство, подчеркнув, что безопасность сотрудников и населения, а также защита окружающей должным образом учтены.

Лицензия также позволяет в ограниченном объеме утилизировать некоторые другие радиоактивные отходы и ядерные материалы, образующиеся в Финляндии. К ним относятся, например, некоторые радиоактивные отходы, которые образуются в процессе работы медицинских и научно-исследовательских учреждений.

Лицензия действует до конца 2070 года. Предполагаемая продолжительность операций по окончательному захоронению составляет приблизительно 100 лет, что означает, что операции завершатся в 2120-х годах.