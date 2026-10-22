Поиск

Posiva Oy первой в мире получила лицензию на эксплуатацию установки по захоронению ядерного топлива

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии выдало компании Posiva Oy лицензию на эксплуатацию в Олкилуото (муниципалитет Эурайоки) установки по герметизации и захоронению отработанного ядерного топлива, сообщило Министерство занятости и экономики страны.

"Это первая в мире установка по захоронению отработанного ядерного топлива, получившая лицензию на эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Компания Posiva получила право герметизировать и захоранивать отработанное ядерное топливо с атомных электростанций Олкилуото и Ловиисаи и несет ответственность за безопасную реализацию проекта.

"Лицензия, выданная компании Posiva, распространяется на отработанное ядерное топливо, образующееся при эксплуатации действующих атомных электростанций в Финляндии. Posiva имеет право владеть, перерабатывать, хранить и утилизировать максимум 6500 тонн урана (тU) отработанного ядерного топлива, образующегося в связи с эксплуатацией атомных электростанций Олкилуото и Ловийса", - сообщило ведомство, подчеркнув, что безопасность сотрудников и населения, а также защита окружающей должным образом учтены.

Лицензия также позволяет в ограниченном объеме утилизировать некоторые другие радиоактивные отходы и ядерные материалы, образующиеся в Финляндии. К ним относятся, например, некоторые радиоактивные отходы, которые образуются в процессе работы медицинских и научно-исследовательских учреждений.

Лицензия действует до конца 2070 года. Предполагаемая продолжительность операций по окончательному захоронению составляет приблизительно 100 лет, что означает, что операции завершатся в 2120-х годах.

Финляндия Олкилуото Posiva Oy Эурайоки Ловийса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг сохранит отсрочку уплаты утильсбора для российских автоконцернов в 2027 году

Первые IPO крупных госкомпаний Узбекистана планируются на 2027 г.

Продажи приставки PlayStation 5 в США подскочили на 22% в ожидании выхода GTA VI

 Продажи приставки PlayStation 5 в США подскочили на 22% в ожидании выхода GTA VI

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

 Сбербанк представит на дне инвестора 12 ноября стратегию на 2027-29 гг.

Ликвидаторы Evergrande смогли вернуть менее 1% от суммы требований кредиторов

В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

 В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает

"АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

 "АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3960 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12499 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов