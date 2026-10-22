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Продажи приставки PlayStation 5 в США подскочили на 22% в ожидании выхода GTA VI

Продажи приставки PlayStation 5 в США подскочили на 22% в ожидании выхода GTA VI
Фото: Louise Delmotte/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Продажи игровых консолей PlayStation 5 производства Sony Group Corp. в Соединенных Штатах в сентябре выросли на 22% в натуральном выражении, поскольку геймеры готовятся к долгожданному релизу игры Grand Theft Auto VI, по данным исследовательской компании Circana.

Выручка от продажи приставки подскочила еще сильнее, на 43%, за счет повышения цен и высокого спроса на продвинутую версию PS5 Pro, которая сейчас в США стоит $900.

GTA VI, которой игроки ждали более десяти лет, выйдет 19 ноября и будет поначалу доступна только на приставках PlayStation 5 и Xbox. Аналитики прогнозируют, что продажи игры побьют все рекорды. Предыдущая игра этой популярной серии, GTA V, была выпущена в 2013 году и разошлась тиражом около 230 млн экземпляров.

Акции Sony подорожали на 1,7% на торгах в Токио в четверг.

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