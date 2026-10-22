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ЕАЭС повысит ввозные пошлины на отдельные товары легпрома и электроники

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии одобрил повышение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, по которым наблюдаются возросшие объемы поставок на фоне существенного снижения импортных цен.

Как сообщил торговый блок ЕЭК, повышение ставок до уровня связывания Всемирной торговой организации затронет, в частности, продукцию легкой промышленности, некоторые виды электроники и запорной арматуры.

Конкретные коды ТН ВЭД товаров, которые затронет решение, не сообщаются.

Отмечается, что мера таможенно-тарифного регулирования предпринята по результатам мониторинга, проводимого рабочей группой высокого уровня, возглавляемой министром по торговле ЕЭК Андреем Слепневым.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет действовать до конца сентября 2027 года.

ЕАЭС ЕЭК Андрей Слепнев ВТО
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