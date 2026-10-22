Renault продает подразделение Alpine Racing SAS, занимавшееся двигателями для "Формулы-1"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Французская Renault Group продает подразделение Alpine Racing SAS, ранее занимавшееся разработкой двигателей для "Формулы-1", бельгийскому производителю автомобильных двигателей и трансмиссий Dumarey Group, сообщает Reuters.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

В 2024 году Renault приняла решение свернуть собственную программу производства двигателей для "Формулы-1", и историческое предприятие в Вири-Шатийоне под Парижем, где базируются операции Alpine Racing SAS, было переориентировано на другие технологии.

После завершения сделки этот бизнес перейдет в собственность и под управление Dumarey Group и продолжит деятельность под брендом Dumarey. Ожидается, что сделка откроет возможности для использования накопленного на предприятии опыта в разработке двигателей для "Формулы-1".

"Наша цель - сохранить и продолжить развивать этот уникальный инженерный потенциал, одновременно создавая новые возможности для роста", - заявил председатель совета директоров и основатель Dumarey Group Гвидо Дюмаре.

Сделка позволит сохранить 150 рабочих мест.