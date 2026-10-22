Первые IPO крупных госкомпаний Узбекистана планируются на 2027 г.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Национальный инвестфонд Узбекистана (UzNIF) рассчитывает провести первые два IPO портфельных компаний в 2027 году, среди кандидатов - "Узбектелеком", заявил генеральный директор по Центральной Азии Templeton Global Investments (подразделение Franklin Templeton) Мариус Дан.

"В Узбекистане мы работали совместно с правительством над созданием фонда (UzNIF - ИФ). У нас очень интересный портфель из 13 активов, и рынок уже подтвердил его привлекательность во время успешного IPO Национального инвестиционного фонда Узбекистана в мае этого года. Мы уже видим результаты преобразований, проведенных за последние 8-10 лет. Я думаю, что своим участием в IPO фонда инвесторы продемонстрировали твёрдую уверенность в том, что темпы реформ будут не только сохраняться, но и ускоряться. Это будет способствовать дальнейшему росту стоимости наших активов", - сказал Дан в интервью узбекскому порталу "Газета".

По его словам, что касается портфеля активов для потенциальных IPO, то фонд и Templeton сосредоточены на подготовке всех сделок, предусмотренных указом президента Узбекистана и касающихся портфельных компаний.

"На сегодняшний день мы рассчитываем, что в 2027 году состоятся первые два IPO компаний из нашего портфеля. Одним из наиболее перспективных кандидатов является "Узбектелеком", - уточнил он.

Дан добавил, что для IPO другой компании - Uzbekistan Airways - необходимо выбрать подходящее время. При этом он отметил, что сейчас ситуация на мировом рынке достаточно сложная для авиакомпаний.

По его словам, в "Узбектелекоме" и Узпромстройбанке (SQB) проведены работы по укреплению корпоративного управления. "При поддержке правительства в наблюдательные советы SQB и "Узбектелекома" были введены независимые директора. Обе компании продемонстрировали рост выручки и улучшение показателей прибыльности. Именно поэтому мы считаем их очень привлекательными кандидатами для IPO. Работа по трансформации продолжается. Нам ещё многое предстоит сделать в ближайшие 12 месяцев, но мы уверены, что эти изменения будут иметь большое значение для будущих сделок на рынке капитала. Я назвал "Узбектелеком" в качестве потенциально первой компании из нашего портфеля, которая может провести IPO. Однако параллельно мы будем готовить сделки по нескольким другим портфельным компаниям, упомянутым в указе президента. Когда именно состоятся эти размещения, во многом будет зависеть от результатов трансформации компаний и рыночных условий на тот момент", - считает он.

Дан, говоря об энергетических активах, многие из которых исторически были убыточными, отметил, что сейчас идет активное взаимодействие с правительством Узбекистана, чтобы изменить эту ситуацию. В частности, речь идёт о Региональных электрических сетях, Национальных электрических сетях Узбекистана, "Худудгазтаминот", "Узбекгидроэнерго" и Тепловых электрических станциях. Эти компании занимают значительную долю в портфеле UzNIF.

По его словам, всем компаниям в энергетическом секторе потребуются инвестиции, чтобы обеспечить надёжное энергоснабжение потребителей. "Мы сосредоточимся на том, чтобы капитальные проекты получали необходимый приоритет и были полностью обеспечены финансированием. Потребности в инвестициях значительны, но они существенно различаются между энергетическими компаниями из портфеля UzNIF. Их необходимо оценивать на основе долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных программ каждого предприятия", - отметил он.

Он добавил, что акционеры UzNIF получат первые дивиденды в I полугодии 2028 года. "Они будут основаны на дивидендах, которые фонд получит в течение 2027 года по итогам финансовой деятельности портфельных компаний за 2026 год. Таким образом, текущий год очень важен, поскольку именно его результаты определят минимальный уровень дивидендных поступлений фонда. На основе этих результатов портфельные компании в первой половине 2027 года подготовят рекомендации по выплате дивидендов, которые могут быть выплачены в первом полугодии 2028 года", - подчеркнул он.

Национальный инвестиционный фонд - крупнейший фонд Узбекистана, созданный в августе 2024 года для консолидации и управления государственными долями (от 25% до 40%) в 13 крупнейших государственных предприятиях. Franklin Templeton выступает доверительным управляющим фонда. Стоимость активов (NAV) компаний UzNIF по состоянию на 30 июня 2026 года оценивается в 32 трлн сумов ($2,7 млрд), что на 9,2% выше показателя на конец 2025 года.