Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в четверг, рубль вырос на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,165 руб., что на 6,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 23 октября на 84,84 копейки, до 81,1255 руб./$1, и уменьшил курс евро на 79,73 копейки, до 91,1364 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Участники рынка находятся в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке и анализируют новости относительно урегулирования украинского конфликта. Поддержку рублю также оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября.

Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока речь идет об Абу-Даби", - сказал Песков журналистам.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина в десятых числах ноября.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 23 октября. По итогам заседания в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, сообщил Росстат в среду вечером. С начала месяца рост цен в РФ к 19 октября составил 1,06%, с начала года - 6,15%. Из данных за 19 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития), и до 6,84% с 7,02% на 12 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

Комментарии аналитиков

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых до конца текущего года, считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Инфляционное давление остается высоким, констатирует эксперт. Октябрьская индексация тарифов ЖКХ и РЖД придала дополнительный импульс росту цен. "Годовая инфляция уже превысила 7% и, по нашим оценкам, останется вблизи этого уровня до конца года, существенно превышая целевые 4%", - указывает аналитик.

Дополнительные риски создают повышенные инфляционные ожидания, активное корпоративное кредитование и опережающий производительность рост зарплат, отмечает она. Сохраняющийся бюджетный импульс, в том числе на период 2027-2029 годов, и планируемое повышение налогов также ограничивают возможности для смягчения политики, обращает внимание Пырьева.

"Допускаем пересмотр прогноза средней ключевой ставки на 2027 год с 10,5-12,5% до 11-13,5% на октябрьском заседании. Наш базовый сценарий - сохранение ставки на уровне 14% до конца 2026 года, - пишет аналитик инвесткомпании в материале. - Не ожидаем ни дальнейшего снижения, ни повышения ставки на оставшихся заседаниях. В условиях устойчивых проинфляционных рисков регулятор, вероятнее всего, продолжит придерживаться осторожного подхода".

Рубль продолжил укрепление по отношению к юаню на торгах в четверг на фоне высоких нефтяных цен и приближения налоговых выплат, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Ждем сохранения понижательной динамики ключевых валют в парах с рублем в ближайшее время. Способствует этому сохраняющаяся исключительно благоприятной ценовая конъюнктура рынка нефти. Среднемесячные цены уверенно растут, формируя условия для существенного увеличения притока валюты от экспортеров в октябре-ноябре. Причем перспектива ухудшения ситуации на Ближнем Востоке продолжает подталкивать к росту нефтяные котировки. Приближение налогового периода (28 октября) может оказать дополнительную поддержку позициям рубля, - пишет эксперт. - Допускаем, что уже в четверг-пятницу курс китайской валюты может опуститься к 12 руб., выступающей ближайшей технической целью текущего движения".

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 82-84 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт отмечает, что на стороне российского рубля находится текущее восстановление объемов предложения иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров на фоне свежей выручки от более дорогих сентябрьских нефтяных продаж. Также поддержку национальной валюте на данный момент, по его мнению, способны оказать и близость пика налоговых выплат, и более мягкая санкционная риторика со стороны США. Визит американского переговорщика Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург способен также повлиять на градус геополитической напряженности.

Рубль может укрепиться в ближайшее время до 11,9 руб./юань и до 80 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков "СберИнвестиций".

С середины сентября национальная валюта укрепилась на 4%, констатируют эксперты. По их мнению, рубль поддерживают высокие цены на нефть и улучшение геополитического фона: США разрешили операции с российским дизельным топливом, а новые санкции, о которых говорили ранее, пока не ввели. Также поддержу национальной валюте оказывает налоговый период. 22-23 октября экспортеры выплатят около 400 млрд руб. дивидендов, а 28 октября заплатят порядка 2 трлн руб. налогов. Чтобы рассчитаться с бюджетом, компаниям может понадобиться продать больше валютной выручки, отмечают аналитики.

Цены на нефть

Цены на нефть держатся в плюсе на торгах в четверг, но отошли от внутридневных максимумов.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 торгуются на уровне $111,33 за баррель, что на 2,32% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,39%, до $98,49 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до максимальных с мая $112,68 за баррель, WTI - до $100,09 за баррель.

Росту рынка способствуют опасения усиления глобальной геополитической напряженности. Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоров с Ираном. Он пообещал, что "что-то произойдет в ближайшее время", не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 22 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 4 базисных пункта - до 14,01% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в четверг остались на прежних отметках - 14,05% и 14,16% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев, в свою очередь, опустилась на 1 базисный пункт - до 14,57% годовых.