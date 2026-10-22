В кабмине сообщили о положительной динамике на топливном рынке по бензину и ДТ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ в ходе совещания у вице-премьера РФ Александра Новака представило доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов, сообщила пресс-служба правительства.

"Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика - как по бензину, так и по дизельному топливу: увеличено производство, формируются запасы", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено сбору и актуализации данных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). "Это позволяет обеспечивать постоянный мониторинг запасов топлива в каждом регионе, контролировать функционирование автозаправочной инфраструктуры и оперативно принимать меры для корректировки ситуации на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

ФАС доложила о мерах по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов: возбуждено 74 дела, выдано 105 предупреждений. Продолжается работа по заключению направленных на стабилизацию ценовой ситуации соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями. На сегодня заключено 127 соглашений в 45 субъектах.

Региональные власти доложили о текущей ситуации с поставками топлива, функционированием автозаправочных сетей, динамикой цен на нефтепродукты. В рамках совещания была рассмотрена ситуация в Красноярском и Ставропольском краях, Пензенской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях, республиках Карелия и Башкортостан.

В то же время Новак призвал продолжать работу, в частности, по "корректировке ценообразования".

"Мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям. Это корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений, продолжение заключения соглашений с независимыми участниками рынка", - приводятся в сообщении его слова.