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Минэнерго отметило, что РФ импортирует небольшое количество топлива

Этот объем не может существенно влиять на цену, заявили в ведомстве

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Объемы импортируемого топлива в Россию в настоящее время незначительны, потребность в нем снижается, эти объемы не могут существенно влиять на цены, заявила пресс-служба Минэнерго, комментируя информацию "в отдельно взятых СМИ, оперирующих не имеющей официального подтверждения информацией".

Согласно сообщению, "22 октября 2026 года получило распространение сообщение о возможном незначительном увеличении цен на автомобильное топливо из-за затрат на его импорт".

"В этой связи Министерство энергетики сообщает, что объем импортного бензина на внутреннем рынке Российской Федерации остается незначительным и потребность в нем снижается. Данный объем позволяет сбалансировать спрос и предложение топлива в России, и не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену", - говорится в заявлении.

Минэнерго также указывает: "Кроме того в настоящее время продолжает действовать механизм "импортного демпфера", который компенсирует для потребителей разницу между высокими мировыми ценами на топливо и ценой на внутреннем рынке".

"При этом в настоящее время наблюдается насыщение топливного рынка благодаря введению в строй нефтеперерабатывающих заводов, выходящих из ремонтов, и сезонному снижению потребления топлива, что ведет к снижению его цены. Так, по данным Росстата, в период с 13 по 19 октября 2026 года цены на бензин снизились примерно на 0,7% или на 64 копейки, на дизель - на 9 копеек. Министерство энергетики продолжит держать на контроле обеспечение внутреннего рынка и принимать необходимые меры для его насыщения бензином и дизельным топливом", подчеркивается в комментарии.

Минэнерго
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