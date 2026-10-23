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Экспорт продукции АПК РФ в КНР к середине октября превысил показатель за весь 2025 г.

Он составил почти $7,8 млрд, заявили в федеральном центре "Агроэкспорт"

Экспорт продукции АПК РФ в КНР к середине октября превысил показатель за весь 2025 г.
Архивное фото
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - РФ к середине октября экспортировала в Китай продукции АПК почти на $7,8 млрд, что превысило показатель за весь 2025 год, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт составил почти 9 млн тонн.

В центре отметили, что полученная к середине октября экспортная выручка к тому же стала рекордом для взаимной торговли за всю историю наблюдений. Максимум был зафиксирован в 2025 году - около $7,7 млрд.

В топ-5 видов продукции АПК, экспортированной в этом году в КНР, в стоимостном выражении вошли мороженая рыба, рапсовое масло, ракообразные, соя и зернобобовые культуры.

Китай
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