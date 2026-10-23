Рубль утром заметно подрастает в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль растет на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0995 руб. (-6,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,65 коп. ниже уровня действующего официального курса.

В пятницу состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и уточнит влияние выбытия мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов. Время публикации пресс-релиза - 13:30. По итогам заседания в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина.

Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 14% годовых. Они расходятся лишь в оценке тона сигнала: останется он нейтральным или будет ужесточен.

Банк России на заседании 11 сентября принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд. Регулятор тогда сохранил нейтральный сигнал: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий".

ЦБ не давал новых сигналов перед октябрьским заседанием. Решение будет приниматься исходя из поступающих данных, заявил на прошлой неделе Заботкин. При этом он подчеркнул, что на опорном заседании в октябре будет уточнено влияние выбытия мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов. Также регулятор учтет в прогнозе тот факт, что инфляция в РФ в III квартале оказалась немного выше ожиданий, добавил Заботкин.

Годовая инфляция на 19 октября замедлилась до 7,15% с 7,22% на 12 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и до 6,84% с 7,02% на 12 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

Банк России в преддверии заседания опубликовал свежие данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они упали с 14,2% до 13,2%, приблизившись к февральскому уровню (13,1%). Ценовые ожидания бизнеса в октябре снизились после роста с июля, но остаются выше уровня II квартала 2026 года, отмечал ранее Банк России.

Цены на нефть

Цены на нефть растут утром в пятницу после скачка накануне, в результате которого Brent закрылась на максимуме с 4 мая.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:06 по Москве торгуются по $114,4 за баррель, что на 1,12% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,35%, до $100,8 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказали сообщения СМИ о том, что американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоров с Ираном. Он пообещал, что "что-то произойдет в ближайшее время", не уточнив, о чем конкретно идет речь.